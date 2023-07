from Partito Comunista https://ift.tt/gBG6n7v

LAVORATORI ITALIANI PIU’ POVERI DI QUELLI EUROPEI

I lavoratori italiani guadagnano molto meno della media dei loro colleghi europei, gli stipendi medi annui (lordi )nel nostro Paese è pari a quasi 27 mila euro, inferiore del 12% alla media UE.

Secondo il rapporto annuale ISTAT i lavoratori italiani guadagnano circa 3.700 euro l’anno in meno della media dei colleghi europei e oltre 8 mila euro in meno della media di quelli tedeschi.

Il Rapporto sostiene inoltre che i giovani rappresentano la risorsa chiave per progettare il futuro e per la crescita del Paese. Per questo “è particolarmente preoccupante” la quota prossima al 20 per cento di giovani tra i 15 e i 29 anni che in Italia, nel 2022 non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione.

In Italia inoltre la “trappola della povertà” è più intensa che nella maggior parte dei paesi dell’Unione europea e sta aumentando più che altrove, a confronto con il 2011, questo a causa di tutte le decisioni prese dai governi tecnici e non che ci hanno accompagnato fino ad oggi di completa sudditanza verso l’UE e BCE, facendo impoverire sempre di più tutta la popolazione e distruggendo completamente il lavoro nel nostro paese, relegato ad essere sempre meno pagato e con orari sempre più al limite dello schiavismo.