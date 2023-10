da Partito Comunista https://ift.tt/84smQz0

TENSIONI TRA PALESTINESI E ISRAELIANI?

AUMENTANO LE BOLLETTE!

Non c’è limite alla speculazione delle grandi multinazionali, appena avvertono tensioni in qualsiasi parte del mondo, sono sempre pronti a trovare un modo per guadagnare ancora di più aumentando i prezzi dei servizi che offrono andando a impoverire ancora di più la popolazione sempre più martoriata dalla crisi e dall’inflazione.

Così le compagnie di luce e gas andranno ad aumentare ulteriormente i prezzi al cittadino a causa delle tensioni in Israele, come se i costi dell’energia e del gas in Italia fossero dipendenti direttamente da Israele.

La speculazione che stanno facendo è ignobile e sarà tutta a carico dei cittadini con un aumento considerevole in bolletta calcolato in circa 314€, il tutto proprio all’arrivo dell’inverno.

L’ UNICA SOLUZIONE È NAZIONALIZZARE TUTTE LE COMPAGNIE DI ENERGIA E GAS.

ISTITUIRE PREZZI CALMIERATI.

RIPRISTINATE I CONTRATTI CON LA RUSSIA E ABOLIRE IMMEDIATAMENTE LE SANZIONI