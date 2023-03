from Partito Comunista https://ift.tt/PlqiG8f

SVOLTA GREEN A FAVORE DELLE BANCHE

E CONTRO IL POPOLO!

La svolta green tanto propagandata negli ultimi anni dai governi e dall’UE viene riproposta ciclicamente solamente se può arricchire ulteriormente le banche e i grandi imprenditori.

Negli ultimi mesi abbiamo sentito parlare molto poco di ecologia dopo che i nostri governi (Draghi e Meloni) hanno dovuto riaprire le inquinantissime centrali a carbone per far fronte alle sanzioni che UE e NATO e il nostro Paese hanno imposto alla Russia su gas e combustibili, adesso però il parlamento europeo sta cercando di far passare una legge che andrà a colpire tutti i cittadini che posseggono una casa “vecchia”.

Infatti la proposta che è stata approvata sarà che entro il 2033 tutte le abitazioni private dovranno essere almeno di “Classe D”, ciò comporterebbe che la maggior parte delle case nel nostro Paese dovrà essere necessariamente ristrutturato con ingenti spese per tutti i proprietari di case non “a norma” per chi ha i soldi o riesce ad accedere ad un mutuo.

Questa è l’ennesima direttiva europea fatta apposta per favorire le banche presteranno volentieri il denaro ai cittadini, salvo poi confiscare la casa in caso di mancato pagamento del prestito e chi non potrà permettersi neanche di chiedere denaro alle banche vedrà colare a picco il valore della propria casa e sarà costretta a svenderla perché ormai non più a norma.

Questi diktat dell’Unione Europea vanno a colpire solamente i cittadini in nome di una finta “svolta green” che viene riproposta solamente quando fa comodo alle multinazionali e alle banche e senza mai pensare al benessere del pianeta e all’ecologia come abbiamo potuto vedere dalle scelte sul ritorno al carbone dell’ultimo anno.