SINDACATI ITALIANI DA BARZELLETTA

IN FRANCIA CONTINUA LA LOTTA

In Francia continuano le proteste contro Macron e l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. Sono ormai mesi che i cugini d’oltralpe, insieme ai loro sindacati, scendono ogni giorno in piazza per salvaguardare i propri diritti.

In Italia la situazione è completamente diversa e i sindacati continuano a fare da stampella al Governo e a Confindustria e le dichiarazioni di Landini sono state molto chiare a riguardo: “Non penso nemmeno che lo sciopero generale serva, non perchè non penso che ad un certo punto bisognerà farlo, ma perchè non è nemmeno detto che se faccio uno sciopero generale questo di per sé risolva il problema”.

Il Segretario della CGIL dice apertamente che non intende lottare per i diritti dei lavoratori come invece fanno ogni giorno i sindacati francesi nel loro Paese dimostrando che gli interessa di più avere lo sponsor di Eni e Just Eat per il concertone del primo maggio che difendere i lavoratori.