PER IL GOVERNO IGLI IMMIGRATI LI MANDA LA RUSSIA

SIAMO OLTRE IL RIDICOLO!

I nostri governanti, insieme ai nostri media non sanno più cosa inventarsi per attaccare con ogni mezzo la Russia, adesso sono arrivati persino ad inviare i migranti in Italia per destabilizzare il nostro Paese.

Sono chiare le parole del ministro della Difesa Crosetto di Fratelli d’Italia, fedele servitore di Giorgia Meloni, riprende le parole dell’esponente della Lega che aveva accusato Putin di inviare i migranti in Italia, affermando: “UE e Nato cosi come si sono accorti che gli attacchi cyber fanno parte dello scontro globale che il conflitto ucraino ha aperto, sarebbe opportuno prendessero atto che l’immigrazione incontrollata e continua, sommata alla crisi economica e sociale, è diventa un modo per colpire i paesi più esposti, in primis l’Italia, e le loro scelte geostrategiche, chiare e nette”.

Successivamente il ministro degli Esteri Tajani ha rincarato: “Molti migranti arrivano da aree controllate dal gruppo Wagner. Non vorrei ci fosse un tentativo di spingerli verso l’Italia”.

Sembra una barzelletta, purtroppo questa è diventata la posizione ufficiale del Governo Meloni, un governo sempre più servo della NATO che per giustificare il proprio servilismo è costretto ad inventarsi notizie di sana pianta, solo per fare becera propaganda antirussa.

Se hanno bisogno possiamo fargli ripetizioni di geografia per spiegargli da che Paesi provengono gli immigrati e fargli vedere il percorso che fanno