from Partito Comunista https://ift.tt/vECbixS

L’EFFETTO DOMINO COLPISCE L’ITALIA

Solamente una settimana fa la SVB era nella lista delle migliori banche secondo la rivista Forbes e secondo le agenzie di rating, oggi è fallita ed è stata comprata per 1£ dalla HSBC.

L’effetto domino del fallimento della Silicon Valley Bank (SVB) si è ripercosso sull’intero settore tecnologico ma soprattutto sulle borse tutto il mondo occidentale, Parigi perde l’1,4%, Londra l’1,1% e Francoforte l’1,4% mentre Milano risulta essere la peggiore perdendo più del 4%. e lo spread Btp-Bund, che sfiora i 190punti.

La paura dei mercati si accentua notevolmente anche perchè dagli USA continuano ad arrivare notizie negative ( per loro), nonostante l’intervento federale nella giornata di ieri, le perdite nel pre-market per alcuni titoli bancari USA sono pesantissime: First Republic Bank: -70% PacWest Bancorp: -41% e Western Alliance: -31%.

L’economia statunitense sta crollando velocemente rischiando di farci tornare a una crisi economica come quella del 2008 se non peggio, crisi da cui ancora oggi il nostro paese non ne è mai uscito completamente.

Bisogna costruire il più velocemente possibile un fronte ampio e popolare per ribaltare questo sistema.