da Partito Comunista https://ift.tt/hzQOwdl

MELONI ABBANDONA LA VIA DELLA SETA

PER COMPIACERE GLI USA

Il servilismo del nostro governo verso gli Stati Uniti si è addirittura accentuato coi finti sovranisti, dopo aver ubbidito alle pressioni sull’invio di armi e denaro al regime di Zelesnkij, adesso la Meloni è pronta a lasciare definitivamente la “via della Seta” per compiacere i sui padroni statunitensi.

La primo ministro italiano discuterà della questione quando incontrerà Biden alla Casa Bianca alla fine di questa settimana, ma gli esperti cinesi hanno interpretato queste parole in modo diverso: “Se Biden non ha sfidato l’Italia sulla BRI (Belt and Road Initiative), perché la Meloni dovrebbe notificare agli USA la decisione italiana sull’iniziativa durante una visita alla Casa Bianca?” dice ad esempio Wang Yiwei, direttore dell’Istituto per gli affari internazionali della Renmin University of China.

Anche Bloomberg cita fonti secondo cui la Meloni potrebbe notificare agli USA già questa settimana il suo piano per ritirare l’Italia dalla BRI. La Meloni aveva detto già a maggio che l’Italia potrebbe avere ottimi rapporti con la Cina anche senza far parte dell’accordo. Tuttavia,secondo Wang se la Meloni intraprenderà il suo piano sulla uscita dalla BRI durante la sua visita negli USA, ciò avrà comunque ripercussioni sulle relazioni Cina-Italia. Anche Jia Guide, ambasciatore cinese in Italia: in un’intervista a giugno è intervenuto avvertendo che se l’Italia sceglie di ritirarsi dalla BRI, una piattaforma che dimostra la fiducia politica reciproca e la cooperazione strategica con la Cina, ciò avrà un impatto negativo sull’immagine, la credibilità e la cooperazione dell’Italia con il suo Paese. L’unico grande Paese che economicamente va fortissimo e a cui noi invece dovremmo legarci.

L’Italia è diventata lo scendiletto degli USA e il nostro governo è pronto a distruggere socialmente ed economicamente il nostro Paese pur di dimostrare cieca fedeltà al proprio padrone.