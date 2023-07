da Partito Comunista https://ift.tt/OT5jobN

BRUNETTA INDAGATO

Brunetta dopo aver criticato il CNEL definendolo un carrozzone inutile per poi piazzarcisi da presidente e ingrossare lo staff con 22 persone in più, adesso viene indagato per i reati di falso e finanziamento illecito.

La procura sostiene che Brunetta avrebbe venduto le sue quote di una società di prodotti sanitari al suo vice capo di gabinetto al ministero della Pubblica amministrazione, di cui Brunetta era a capo tra il 2021 e il 2022 nel governo di Mario Draghi. Lo stesso vice capo di gabinetto era anche il marito della titolare insieme all’ex ministro della società coinvolta nell’operazione. L’ipotesi degli investigatori è che Brunetta abbia modificato alcuni documenti per nascondere il passaggio di 60.000 euro, che servivano per comprare le quote.

Brunetta ha sempre pensato solo ai suoi interessi belli i tempi in cui attaccava i dipendenti pubblici perché per lui rubavano lo stipendio.

