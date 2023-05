from Partito Comunista https://ift.tt/PKZE24p

L’UCRAINA MINACCIA L’EUROPA

Non si fermano le richieste del regime di Zelenskij all’Europa sotto diretta indicazione della NATO, adesso l’Ucraina è arrivata a minacciate tutta l’Europa perché vuole sempre più denaro e armi.

“Se l’Europa smette di fornire armi all’Ucraina, scoppierà una guerra in altri paesi. Il numero di attacchi terroristici in Europa aumenterà in modo significativo. In generale, in Europa non ci sederemo più nei ristoranti e non mangeremo più croissant in sicurezza”. Così Mihailo Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina.

Il regime di Zelenskij fa di tutto per non voler arrivare alla pace e continuare questa guerra che viene portata avanti da 9 anni.