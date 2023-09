da Partito Comunista https://ift.tt/mkpseDC

L’ITALIA È MILITARMENTE IN GUERRA

L’Italia non può più dire di non essere attivamente in guerra a fianco della NATO nel supportare il dittatore Zelenskij. Tutte le parole dette dai nostri media e dal Governo Meloni sul nostro ruolo di soli “aiuti” è palesemente falso.

L’Italia è in guerra da quando ha iniziato a inviare armi e denaro per finanziare e continuare questa guerra, Da sigonella si alzano in volo aerei NATO che aiutano gli attacchi ucraini e adesso però il tutto è ancora più eclatante e impossibile da nascondere, dopo che due f-35 dell’Aeronautica militare italiana hanno intercettato e due caccia russi vicino il confine polacco scortandoli lontani dallo spazio aereo della NATO.

Se l’Italia non fosse in guerra non ci sarebbero stati f-35 italiani, con a bordo piloti italiani, a pattugliare il cieli NATO e il confine ucraino. La Meloni continua a prendere in giro il popolo, così come lo stanno facendo tutti i media omettendo, censurando e manipolando costantemente la realtà.