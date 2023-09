da Partito Comunista https://ift.tt/ovguheW

CANANDA VERGOGNA MONDIALE

L’intero parlamento canadese riunito alla presenza del presidente Trudeau, ha reso omaggio con una standing ovation a Jaroslav Hunka, il nazista ucraino di 98 anni che prestò servizio nella “1a divisione delle Waffen-SS ucraine “Galicia”, una formazione delle truppe SS della Germania n4zista, durante la Seconda Guerra mondiale, che ha commesso crimini contro l’umanità tutti documentati e che invece di essere processato e giustiziato, ha trovato rifugio in Canada per tutta la vita.

Il governo e i media canadesi hanno provato a rimediare la situazione cercando di scaricare tutta la colpa sostenendo che non sapessero che il soldato in questione fosse n4zista ma solo un soldato che aveva combattuto contro i Russi, ammettendo così di non sapere neanche quali fossero gli schieramenti della seconda guerra mondiale.

Ora giunge qualche flebile scusa. Troppo poco e troppo tardi.

Il Canada un Paese del G7, un Paese che finge di essere emancpato e moderno.

In realtà un Paese che omaggia, sostiene e finanzia i N4ZISTI vecchi e nuovi. Come stanno facendo tutti i Paesi dell’occidente imperialista.

NOI PENSIAMO CHE A PARTIRE DAL PRESIDENTE TRUDEAU E TUTTI I PARLAMENTARI DOVREBBERO DIMETTERSI CON VERGOGNA, per rispetto dei popoli di tutto il mondo per i milioni di morti causati dalla tragedia del NAZIFASCISMO.

Ma non lo faranno perché in fondo le finte democrazie occidentali sono intimamente nazifasciste, fanno solo finta di essere democratiche.