LA STRAGE DEI LAVORATORI IN ITALIA

3 MORTI SUL LAVORO AL GIORNO, DI MEDIA, NEL 2023

Per colpa dell’aumento dell’età pensionabile, del precariato, degli stipendi sempre più bassi che costringe a fare gli straordinari per racimolare qualche soldo in più e la mancanza di investimenti nella sicurezza e nella formazione sul lavoro, in Italia , ogni anno i morti sul lavoro (o morti bianche come ai nostri politicanti piace chiamarle), aumentano e aumenta anche l’età di chi purtroppo ha incidenti mortali sul lavoro.

La percentuale di morti per fascia d’età parla chiarissimo. I più colpiti sono i più anziani che dovrebbero essere in pensione e i più giovani che dovrebbero essere a studiare o essere ben formati prima di cominciare a lavorare.

46,6% (oltre i 65 anni)

21% (55-64)

11,3% (15 -24)

9,4% (45-54)

6,1% (25-34)

5,6% (35-44)

Anche nel 2023 la media delle morti sul lavoro è tre morti il giorno e nessuno pare voglia fare nulla per invertire questa tendenza. I nostri politici invece pensano solamente a come riuscire a far andare sempre più tardi i lavoratori in pensione, costringendoli a lavorare (chi riesce ancora ad avere un lavoro) sempre più anni, il tutto in condizioni di sicurezza sempre minori.

I sindacati concertativi negli ultimi anni non hanno fatto nessuna opposizione alle decisioni prese dai governi che si sono succeduti, dimostrandosi complici dei provvedimenti su pensioni, lavoro e sicurezza portati avanti dai governi.

Non è possibile “morire di lavoro a 67 anni”, non è possibile morire di lavoro nel 2023 in Italia, vogliono distruggere completamente la classe lavoratrice.

Le soluzioni sono semplici, cosa aspettiamo a mandare a casa questa casta politica che ha governato negli ultimi 30 anni prima che ci ammazzino tutti uno a uno?

È ORA DI DIRE BASTA E DI RIBALTARE TUTTO.