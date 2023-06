from Partito Comunista https://ift.tt/J0YMh6y

LA SCHLEIN VOTA PER IL PNRR USATO PER LE ARMI

La nuova segretaria del PD si dimostra essere uguale ai suoi predecessori (e uguale a tutti i leader dei partiti di sistema) mantenendo la posizione guerrafondaia e atlantista del proprio partito.

Infatti la Schlein ha dichiarato che il PD sarebbe stato contrario all’utilizzo del Pnrr usato per inviare armi in Ucraina, ma subito dopo ha votato a favore del piano al parlamento Europeo.

La segretaria del Pd Elly Schlein, durante una diretta Instagram, si è espressa sulla possibilità che le risorse del Pnrr possano essere usate per la produzione di armi e munizioni da inviare all’Ucraina: “Chiederemo un impegno nero su bianco a Giorgia Meloni”.

“Abbiamo due punti fermi. Primo, non abbiamo alcun dubbio sul pieno supporto all’Ucraina con ogni mezzo. Come siamo favorevoli all’avanzamento di una difesa comune europea”.

“Secondo, non è per noi accettabile utilizzare le risorse Pnrr e coesione per produrre munizioni e armamenti. Soprattutto in Italia dove c’è un governo che è sempre stato ambiguo sul Pnrr.

I fatti però hanno dimostrato tutto il contrario con il partito di Elly Schlein che ha votato a favore del Pnrr usato per fornire armi all’Ucraina facendo si chè il piano passasse con un plebiscito al parlamento Europeo. Come previsto si continuerà a spingere per dare nuove armi al governo di Kiev grazie all’introduzione di nuove misure specifiche, tra cui un finanziamento di 500 milioni di euro che verranno tolti direttamente ai cittadini di tutti gli stati UE (tra cui anche il nostro) che saranno costretti a continuare a pagare per intero il prezzo di questa guerra.

Con il rischio di una terza guerra mondiale nucleare.