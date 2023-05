from Partito Comunista https://ift.tt/bJeoNrY

TUTTE LE SCUSE DELLA SCHLEIN

Il PD all’ultima tornata elettorale ha preso una batosta come non succedeva da tempo, moltissmi capoluoghi e comuni sono passati, chi al ballottaggio chi al primo turno, al centro destra decretando una completa debacle della nuova segretaria del PD Elly Schlein.

La Schlein ha subito dichiarato:”il vento a favore delle destre è ancora forte e c’è ancora. Sapevamo che sarebbe stato difficile, non si cambia in due mesi e ci vuole tempo per costruire un centrosinistra vincente” e al termine della segreteria nazionale del partito, la Schlein ha aggiunto: “È evidente che da soli non si vince”.

Le parole della nuova segretaria del PD tentano da una parte di nascondere la disfatta con il pretesto del poco tempo avuto a disposizione per cambiare il suo partito, dall’altra apre nuovamente a qualsiasi tipo di alleanze pur di risalire nei sondaggi dimostrando che ciò che interessa loro è soltanto la poltrona e continuare i loro servilismo verso l’Unione Europea, la NATO e le multinazionali e la finanza. Inoltre la Schlein parla di “vento a favore delle destre” cercando di collocare il suo PD nell’area di sinistra, quando in realtà PD e Fratelli d’Italia hanno praticamente la stessa linea per quanto riguarda la politica economica ed estera. SONO DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA.

I cittadini hanno smesso di votare PD (e piano piano si stanno accorgendo che non è un partito di sinistra, ma bensì di destra) dopo aver provato sulla loro pelle anni e anni di governi locali, regionali e nazionali guidati proprio da quel PD che ha fatto alleanze con tutti pur di rimanere al governo (alle ultime comunali a Trapani il PD si è presentato alleato con la Lega) e che ha fatto le peggiori leggi antipopolari della nostra repubblica.