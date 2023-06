from Partito Comunista https://ift.tt/bYVnoyd

LA RUSSIA SUPPORTA CUBA

GLI USA IMPONGONO L’EMBARGO DA 61 ANNI

Il Presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con il Primo Ministro cubano Manuel Marrero Cruz ha dichiarato che la Russia si impegnerà per aiutare Cuba a superare gli effetti del criminale bloqueo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti,

Sono 61 anni che Cuba subisce un brutale blocco economico da parte degli Stati Uniti che dura da decenni.

Un regime sanzionatorio che causa perdite stimate in oltre 15 milioni di dollari al giorno.

Il Presidente Russo ha anche affermato: “Sappiamo che le sanzioni illegali, sotto le quali Cuba vive, continuano da decenni. Tuttavia, il popolo cubano le sta affrontando. Da parte nostra, faremo di tutto per garantire che la nostra interazione economica contribuisca a superare queste sfide portate dall’esterno”

L’Alto Funzionario Marrero Cruz ha sottolineato che Cuba e i suoi cittadini mantengono una posizione ferma contro le feroci sanzioni imposte dall’Occidente, così come contro tutti i “tentativi di isolare la Russia dalle organizzazioni internazionali e cercare di vendere una sorta di russofobia”, inoltre ha sottolineato che “L’Occidente non è stato in grado di usare queste sanzioni per minare la Russia: vediamo le strade calme, vediamo la gente felice, vediamo l’economia funzionare, e questo dimostra la forza di questo Paese”.

La Russia sostiene Cuba e il suo popolo tenendo una mano per liberarlo dal criminale Bloqueo di cui sono vittime da 61 anni per colpa degli USA, gli USA invece in tutti questi anni hanno cercato di schiacciare e distruggere la piccola isola caraibica e lo stesso atteggiamento arrogante e imperialista lo riservano a tutti coloro non siano loro succubi.

VIVA CUBA SOCIALISTA!