INIZIA L’ESERCITAZIONE NATO AIR DEFENDER

Inizia l’esercitazione NATO Air Defender che rischia di far scoppiare ufficialmente la terza guerra mondiale con conseguenze catastrofiche per tutto il nostro continente e soprattutto per il nostro Paese data la sudditanza che tutta l’UE ha verso la NATO e gli USA.

Air Defender è la più grande esercitazione aerea mai realizzata in Europa, con caccia, bombardieri e aerei di rifornimento in volo americani appena arrivati che formano il nucleo del contingente unificante di oltre 200 aerei partecipanti. La Germania sarà il centro di tutte le operazioni aeree della NATO.

Dai media alternativi a quelli di regime che continuano a spacciare per partigiani i neo-n4zisti del Battaglione Azov e di Pravy Sektor al servizio del dittatore Zelenskij arrivano notizie meno tranquillizzanti su questa esercitazione che potrebbe far scoppiare la terza guerra mondiale. Questi media hanno sollevato la possibilità che l’Air Defender 23 possa essere utilizzato come copertura per un’eventuale penetrazione nello spazio aereo ucraino da parte di F-16 che sarebbero pilotati da ucraini.

Il sospetto è che le manovre di “addestramento” rispecchino il modus operandi dell’estate 2022, quando le esercitazioni navali della NATO furono utilizzate per coprire le operazioni subacquee per piazzare gli esplosivi in fondo al Baltico,

che avrebbero distrutto le condutture del NordStream a comando differito a settembre.

PER FERMARE L’INEVITABILITA’ DELLA TERZA GUERRA MONDIALE NUCLEARE,

BISOGNA DISTRUGGERE L’IMPERIALISMO USA E DELL’OCCIDENTE