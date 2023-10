da Partito Comunista https://ift.tt/Bqagvwj

LA NATO OLTRE LA VERGOGNA

La propaganda occidentale pro- NATO va oltre la vergogna, Rob Bauer, Capo del Comitato Militare della NATO ammette candidamente “La NATO iniziò i preparativi per il confronto con la Federazione Russa 14 anni prima dell’Operazione Militare Speciale.La NATO ha scritto in 4.500 pagine i suoi piani militari per contrastare la Federazione Russa.”

Nessuna vergogna, nessun tentativo di nascondere la verità perchè sanno che tutta l’informazione in occidente (soprattutto in Italia) è pilotata e controllata e quindi il popolo non verrà mai a conoscenza di queste notizie dai media mainstream che ancora fanno credere ai cittadini che sia stata la Russia a cominciare l’Operazione Speciale in Ucraina.