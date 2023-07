da Partito Comunista https://ift.tt/i9P0Q6y

LA BANCA D’AMERICA HA RIVELATO CHE SPERANO CHE I DISOCCUPATI AUMENTINO

In una recente revisione di metà anno ottenuta dal giornale americano The Intercept, un dirigente della Bank of America ha dichiarato “Entro la fine del prossimo anno, speriamo che la quantità di posti di lavoro disponibili ai disoccupati sia scesa ai livelli più normali dell’ultimo ciclo economico”.

Facendo previsioni per i clienti sull’economia statunitense nei prossimi anni, il promemoria ha anche osservato che i cambiamenti nella percentuale di americani in cerca di lavoro “dovrebbero contribuire a far salire il tasso di disoccupazione”.

Lo scrittore è Ethan Harris, responsabile della ricerca economica globale per il ramo di investment banking della società, Bank of America Securities.

Il memo sarebbe stato sollecitato dalla Federal Reserve per “raffreddare” l’economia, sulla base della stessa logica, ovvero che gli alti salari stanno guidando l’inflazione.

Intanto il Dipartimento del Commercio ha riferito giovedì che il prodotto interno lordo è sceso per il secondo trimestre consecutivo, indicando che una recessione potrebbe essere già iniziata.

Quello che il memo chiama “il rapporto tra posti di lavoro disponibili e disoccupati” è generalmente calcolato al contrario, ovvero il rapporto tra disoccupati e posti di lavoro disponibili. Il rapporto più diffuso offre una misura dell’equilibrio di potere tra lavoratori e datori di lavoro. Più basso è questo numero, più opzioni hanno i disoccupati nella ricerca di un lavoro e più opportunità hanno gli occupati di passare a lavori con retribuzioni e condizioni migliori. Secondo il Bureau of Labor Statistics, a maggio questo rapporto era pari a 0,5, il che significa che c’erano due posti di lavoro disponibili per ogni disoccupato.

Oramai sono senza vergogna.

Bisogna fermarli riportando tutto il potere politico nelle mani di chi vivendo del proprio lavoro, produce veramente tutta la ricchezza, riconquistando la democrazia e la sovranità popolare!