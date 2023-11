da Partito Comunista https://ift.tt/RitBOLs

ITALIA MILITARIZZATA DAGLI USA

Gli USA stanno portando continuativamente armi sofisticatissime all’interno del nostro Paese preparandosi così a intensificare “gli aiuti militari” sia a Zelenskij che a Isr4ele, infatti l’ ‘Aeronautica Militare degli USA ha annunciato il 6 novembre di aver avviato in Europa orientale il Tactical Advanced Air Navigation System (TACAN MM-7000). Secondo il comunicato stampa, “il sistema TACAN è stato progettato per dotare di superiorità operativa in combattimento le Forze dell’Aeronautica Militare americana in Europa”.

Il TACAN è un sistema che può essere configurato in pochi minuti ed è in grado di controllare più di 200 aerei contemporaneamente, semplificando così gli attacchi che partiranno dal nostro suolo.

Tutto ciò diventa ancora più preoccupante se si pensa che il nostro Paese, ormai ridotta a colonia a tutti gli effetti degli USA all’interno dei nostri confini ospita 113 basi e più di 15000 soldati statunitensi, tra cui: la Base di Aviano (Pn) che è la più grande base avanzata, deposito nucleare e centro di telecomunicazioni dell’Usaf in Italia, Camp Ederle [Vi]: Quartier generale della Nato e comando della Setaf della Us Army, che controlla le forze americane in Italia, Turchia e Grecia, San Bartolomeo [Sp]: Centro ricerche per la guerra sottomarina, Camp Darby [Pi]: Il più grande deposito logistico del Mediterraneo [tra Pisa e Livorno] con 125 bunker sotterranei, La Maddalena[Ss]: Una vera e propria Base atomica Usa, Sigonella (Ct): Principale base terrestre dell’Us Navy nel Mediterraneo centrale e moltissime altre.

In caso di una guerra su più fronti il nostro Paese si troverebbe al centro del conflitto e schierato automaticamente a fianco dell’imperialismo USA e NATO.

Per questo è necessario uscire immediatamente dalla NATO e dall’UE espellendo tutti i soldati statunitensi che occupano il nostro Stato.