È IN ATTO UNA GUERRA CONTRO I POPOLI!

Con la scusa delle nuove politiche “green” gli amministratori comunali (ma anche il governo) stanno, di fatto, espellendo i cittadini “normali” dalle loro città impedendo loro di entrare e di arrivare nei luoghi di lavoro.

Le restrizioni adottate dai comuni come le città “a 15 minuti” o gli scudi verdi già adottati da Roma e Milano e in procinto di adozione da Firenze, Torino e da altri 76 comuni italiani che hanno imposto il divieto di circolazione per le auto immatricolate fino al 2015 compreso è un tentativo di relegare il popolo ai margini della città consentendo di far diventare i centri “città vetrina” ad uso esclusivo di ricchi e turisti.

La violazione degli scudi verdi porterà a multe salatissime per i cittadini possessori di auto Euro3, Euro4 ed Euro5 che andranno da 163€ a 658€ e un mese di sospensione della patente in caso di reiterazione dell’effrazione. Tutto questo viene fatto senza un potenziamento dei mezzi pubblici che in ogni città sono sempre più carenti e inefficienti.

È in atto una guerra contro il popolo, con la scusa del “green” che oltretutto green non è perché a volte inquina più di prima, bisogna dire BASTA.

Non importa che siano giunte di destra o sinistra non cambia niente, sono facce della stessa medaglia lo stanno facendo entrambi gli schieramenti per il loro tornaconto personale.

Solo uscire da UE e dall’Euro ci potrà salvare da questa feroce DITTATURA DEL CAPITALISMO.