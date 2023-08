da Partito Comunista https://ift.tt/45L8TE6

ISRAELE ATTACCA LA SIRIA

Oltre a cercare di distruggere il popolo palestinese e conquistare tutta la Palestina, Israele fornisce grossi favori ai suoi amici USA attaccando Stati sovrani che non sono allineati con l’occidente.

Sono almeno 25 gli attacchi che Israele ha compiuto in Siria dal 2023 ad oggi, l’ultimo è stato fatto proprio contro l’aeroporto di Aleppo, nel comunicato del ministero della difesa siriano si legge che “il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo dal Mar Mediterraneo, a ovest di Latakia, contro l’aeroporto internazionale di Aleppo”, si legge nel testo. “L’attacco ha causato danni materiali alla pista dell’aeroporto e l’ha messa fuori servizio”.

L’attacco alla Siria da parte di Israele oltre ad essere un grosso favore agli USA che cercando di “esportare la democrazia” nel Paese arabo dal 2011, fa un grosso favore anche all’ISIS, che poi è la stessa cosa, infatti i soldati dell’esercito siriano sono stati recentemente oggetto di crescenti attacchi sia da parte dei miliziani estremisti dell’opposizione che da parte dei membri dell’organizzazione terrorista.

All’inizio di questo mese, l’11 agosto, almeno 23 soldati siriani sono stati uccisi durante un attacco dell’Isis contro un autobus militare vicino alla città di Deir Ezzor.

Questo nuovo terrorismo è stato già stato denunciato dal Presidente siriano Bashar al Assad, il quale, in un’intervista a Sky News in lingua araba, aveva denunciato i tentativi di far precipitare la Siria in “uno stato del terrore” per ripetere lo scenario di Libia e Iraq.

Israele così favorisce l’ISIS proprio come avvenuto in ogni rivoluzione colorata portata avanti nel nord Africa.

BASTA USA E ISRAELE IN SIRIA