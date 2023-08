da Partito Comunista https://ift.tt/q1rkQ4K

I GOLPE DELL’UE

PER DISTRUGGERE I POPOLI

I capi dell’UE ammettono candidamente di aver creato dei veri e propri golpe all’interno dell’Europa per impoverire i popoli e per far rispettare i diktat impostigli tra cui le feroci misure di austerity.

L’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, nel suo ultimo libro “Il tempo delle battaglie”, ha confermato ciò che molti osservatori politici sostenevano da sempre, cioè che sia in Italia che in Grecia l’asse franco-tedesco che egemonizzava l’UE abbia ordito un vero e proprio colpo di Stato contro il Governo Socialista Giorgos Papandreu in Grecia e in Italia un golpe finanziario ai danni del governo Berlusconi per imporre l’austerità al nostro popolo.

Furono proprio le manovre di Francia e Germania ad agitare i mercati portando all’aumento dello spread e alle pressioni politiche per far dimettere Berlusconi: «L’ora era grave. Abbiamo dovuto sacrificare Papandreou e Berlusconi per tentare di contenere lo tsunami […] I mercati hanno capito che noi auspicavamo le dimissioni di Berlusconi. È stato crudele, ma necessario», scrive l’ex presidente francese nel suo libro.

Gli artefici della “strategia” franco-tedesca a livello comunitario furono l’allora governatrice del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde e il presidente della Banca centrale europea Jean-Claude Trichet, entrambi francesi: quest’ultimo in piena fase di crisi dei debiti procedette a due incauti rialzi del tasso di sconto, che crebbe dall’1% all’1,50%, nell’estate 2011; la Lagarde, invece, propose a Roma di accettare una linea di credito forzosa da 80 miliardi di euro che avrebbe messo Roma sotto il controllo della Troika costituita da Ue, Fmi e Bce.

L’intento della manovra ordita ai danni dell’allora governo italiano non era quello di imporre un regime di austerità all’Italia ma sopratutto quello di rallentare lo sviluppo economico della penisola e iniziare a smantellarne lo Stato sociale.

Per questo, da sempre sosteniamo che si debba uscire dalla morsa dell’UE che impoverisce solamente il popolo.

Fuori dall’UE

Fuori dall’EURO

Fuori dalla NATO

ORA!