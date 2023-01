from Partito Comunista https://ift.tt/5e4h0ds

INFORMAZIONE PILOTATA

L’informazione in Italia e in tutto il mondo occidentale non è libera come vogliono farci credere, ma è direttamente pilotata da potenze che decidono quali notizie possono essere date sui media e il taglio che devono avere.

Secondo un nuovo studio condotto da MRC Business, il miliardario liberal/liberista George Soros, che in Italia finanzia gruppi politici come +Europa, è legato ad alcune delle figure mediatiche più influenti negli Stati Uniti e all’estero attraverso i finanziamenti che elargisce a gruppi a loro affiliati.

Un rapporto di MRC Business, parte del conservatore Media Research Center, ha rilevato che 253 gruppi mediatici in tutto il mondo, tra cui almeno 54 figure giornalistiche, sono legati a George Soros attraverso il denaro che il miliardario dona a varie organizzazioni che hanno legami con loro.

Secondo gli autori dello studio, Joseph Vazquez e Dan Schneider, i finanziamenti di Soros “lo hanno aiutato a stabilire legami con alcune delle più importanti personalità dei media negli Stati Uniti e all’estero, contribuendo a indottrinare quotidianamente milioni di persone con le sue opinioni”. MRC Business ha individuato almeno 54 figure di spicco dei media (conduttori, editorialisti, redattori, dirigenti di testate giornalistiche e giornalisti) che sono legate a Soros attraverso i loro legami con le organizzazioni da lui finanziate.

Secondo una ricerca di MRC Business, Soros ha erogato almeno 131 milioni di dollari tra il 2016 e il 2020 attraverso varie organizzazioni per influenzare i gruppi mediatici. “Questa rete di legami con i media permette a Soros di avere una notevole influenza sulle storie che i media trattano, su come le trattano e su quali storie non trattano”.

L’informazione in occidente non è libera, men che meno nel nostro paese dove le notizie sono tutte dirottate o approvate da USA, NATO e USA, infatti l’Italia è al 58° posto nella libertà di stampa, superata anche da Gambia e Suriname