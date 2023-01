from Partito Comunista https://ift.tt/zSKej35

ANCORA FINANZIAMENTI ALLA GUERRA MENTRE IL POPOLO È SEMPRE PIU’ POVERO

Il nostro paese a causa dell’inflazione, le sanzioni alla Russia, l’impennata dei prezzi dei carburanti e delle bollette di luce e gas sta diventando sempre più povero e a pagarne le conseguenze è sempre e solo il popolo.

Il nostro governo infatti ha appena stanziato aiuti per la guerra in Ucraina per un altro MILIARDO di Euro,questo è il sesto pacchetto di aiuti militari che il nostro Stato fornisce al governo di Zelenskij.

“Il ministro Kuleba ha ringraziato per il sostegno fornito, ho ripetuto che continuerà. In collaborazione con la Francia stiamo finalizzando l’invio del Samp-T, e comunque ci sono altre azioni a cui lavoriamo riservatamente”, ha detto il vicepremier, facendo riferimento al sistema europeo di difesa aerea, chiesto da Kiev negli ultimi mesi.

Tajani ha inoltre auspicato che il conflitto finisca “al più presto”: “ma allora per i paesi alleati dell’Ucraina deve essere ben chiaro che dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare questa nazione.

Il nostro Paese dunque si può permettere di continuare a finanziare il governo ucraino con un miliardo di Euro ma non può fornire ai propri cittadini aiuti per far fronte all’inflazione che ogni giorno mangia sempre di più i risparmi dei lavoratori e non può garantire l’aumento di personale ospedaliero e i fondi che servirebbero per avere una sanità pubblica gratuita e di qualità per tutti che aveva promesso durante la prima ondata della pandemia da Covid-19 .

Un governo dovrebbe garantire il benessere dei propri cittadini, in questo caso invece il nostro governo pensa solo ad esaudire tutti i diktat imposti dalla NATO, USA e UE didinteressandosi completamente del proprio popolo.