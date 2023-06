from Partito Comunista https://ift.tt/TYO8lyK

GRETA FA PROPAGANDA PER LA NATO

Dopo la.notizia che i potenti del mondo (Soros, Clinton etc) sovvenzionano con milioni di dollari i gruppi finto ecologisti e di protesta, Greta Thunberg ha iniziato anche lei a fare propaganda attraverso le sue pagine social.

La ragazzina simbolo, creato ad arte, dell’ecologismo e del FridayForFuture accusa frontalmente la Russia di aver distrutto la centrale idroelettrica di Kakhova facendo così da megafono alla propaganda NATO.

Secondo Greta la Russia avrebbe intenzionalmente colpito una centrale idroelettrica in un territorio sotto il suo controllo, provocando danni enormi a tutte le cittadine circostanti e al proprio esercito e rischiando di provocare un disastro nucleare nella centrale nucleare più grande d’Europa, sempre sotto il suo controllo, inoltre la diga era essenziale per l’approvigionamento idrico della Crimea, territorio russo.

Il copione che si prospetta è il solito dei fatti del NordStream II, con gli USA e la NATO che fanno di tutto per incolpare la Russia di autosabotamento, adesso però hanno arruolato tra le loro fila anche Greta Thunberg che attraverso le sue pagine social tenterà di influenzare milioni di giovani in buona fede con una narrazione al limite dell’assurdo.

Proprio come per il NordStream, gli USA e la NATO stanno utilizzando tutte le loro forze, sia mediatiche che armate, per alimentare questa guerra!

E’ ora di dire basta all’arroganza della NATO, firma il “Referendum Ripudia la Guerra”.