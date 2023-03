from Partito Comunista https://ift.tt/WMsh6w1

DIRITTI E DESIDERI

Impazza la polemica su utero in affitto e diritti delle coppie omosessuali. Come al solito la si butta in caciara, si confondono le acque, così la zuffa tra opposte tifoserie può mettere il popolo gli uni contro gli altri … sappiamo chi vincerà.

In questa società è ammesso appropriarsi della FORZA-LAVORO del lavoratore e rivenderne il suo frutto (il prodotto) a un prezzo superiore al suo costo (salario) per ricavarne un guadagno (profitto). Noi comunisti siamo per l’abolizione di questo sistema, che si chiama capitalismo, ma è quello che oggi storicamente abbiamo.

Invece è stato abolito in (quasi) tutti i paesi la possibilità di appropriarsi non del lavoro, ma di una persona, del corpo di una persona, per un tempo limitato o a vita. Quel rapporto si chiama SCHIAVITU’. La borghesia è stata la classe che è stata l’artefice della scomparsa di questa forma di proprietà. Ora quella stessa borghesia ne sembra pentita per alcuni aspetti e vorrebbe ripristinarne alcuni elementi.

I comunisti sono contrari all’utero in affitto PER TUTTI, omosessuali, eterosessuali, single, coppie infertili….

Il primo principio lo abbiamo esposto. Il secondo, anch’esso fondamentale, è che il DIRITTO è quello del bambino ad avere la propria madre biologica accanto, come tutti i mammiferi. Per gli esseri umani questo si estende per un periodo molto più lungo degli altri. Avere un figlio è un DESIDERIO, legittimo, ma di un ordine di importanza inferiore.

La soluzione è semplice. Si adottino i neonati e con essi le rispettive madri e così coloro che vorranno infondere il loro incompiuto affetto genitoriale avranno una nuova figlia e un nipotino da poter far crescere come bravi nonni.