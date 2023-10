da Partito Comunista https://ift.tt/yT1Jhwg

CRESCE IL DISSENSO.

IN SLOVACCHIA SI ROMPE IL FRONTE DELLA GUERRA

Per quanto in tutta Europa i governi e i media cerchino di fare sempre più propaganda pro-Ucraina e pro-Zelesnkij, i popoli iniziano a non credere più a tutte le bugie che vengono loro continuamente raccontate e i partiti che hanno messo nel loro programma i rifiuti a continuare a finanziare questa guerra crescono.

È quello che è successo in Slovacchia dove il partito social democratico di Robert Fico ha vinto anche grazie al rifiuto di sottostare a tutti i diktat imposti da USA e NATO e alle folli pretese di armi e denaro da parte di Zelenskij. Fico è favorevole allo stop delle armi a Kiev e contrario all’adesione dell’Ucraina alla Nato. “Il mio è un partito di pace” ha ripetuto l’ex premier, che vede le origini dell’attuale conflitto nel 2014, quando “i fascisti ucraini ammazzavano i civili russi”. Molto critico anche nei confronti delle politiche dell’UE, ha dichiarato che ignorerà il mandato di cattura internazionale contro Putin.

In Italia la propaganda mainstream regge ancora e continua a censurare tutto ciò che non sia in linea con la loro narrazione, come avvenuto con il Referendum Ripudia la Guerra (completamente censurato da tutti i media), ma il loro castello di sabbia sta crollando sempre più velocemente e i popoli si stanno rendendo conto dell’inganno e della volontà degli USA e NATO di sacrificare tutta l’Europa.