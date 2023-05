from Partito Comunista https://ift.tt/qPhyJWf

CONTRO CAROVITA, ARMI E GUERRA: ALZARE GLI STIPENDI, LOTTARE PER LA PACE E LA SOVRANITÀ!

Il Partito Comunista sostiene ogni iniziativa di lotta dei lavoratori contro l’mpoverimento delle classi popolari, contro il carovita e contro la precarietà dilagante. Per questo abbiamo appoggiato lo Sciopero Generale e le giuste rivendicazioni che hanno caratterizzano la mobilitazione, ma siamo consapevoli che senza una lotta serrata contro la guerra e l’economia di guerra, e senza la piena conquista della sovranità popolare e nazionale con l’uscita dalla gabbia dellla UE e dalla Nato, nessun progresso per i lavoratori è possibile.

Per questo vogliamo Lavoro, Pace e Sovranità!

– Vogliamo la scala mobile per stipendi e pensioni, l’introduzione del salario minimo intercategoriale, la cancellazione delle leggi che hanno introdotto la precarietà nei contratti di lavoro.

– Vogliamo che i soldi pubblici vengano spesi per i bisogni sociali del popolo e non per la guerra e per le armi, perciò sosteniamo il Referendum del Comitato Ripudia la guerra.

-Vogliamo la sovranità popolare e l’ndipendenza nazionale per l’uscita dell’Italia dalla Nato e dall’Unione Europea.