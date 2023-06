from Partito Comunista https://ift.tt/Wl7S6VJ

CI IMPONGONO SACRIFICI PER MANTENERE I LORO PRIVILEGI, ALTRO CHE GREEN!

È difficile non notare l’ipocrisia dei potentati del capitalismo quando saltano fuori notizie come queste: Mark Zuckerberg, il co-fondatore di Meta, è stato accusato di usare il suo jet privato per un volo di soli 3 minuti​1​. Un jet da 64,5 milioni di dollari, capace di trasportare fino a 19 passeggeri​​, utilizzato per un viaggio di appena 30 km​1​. Questo, mentre la gente comune è costretta a cambiare la propria automobile, spesso l’unica fonte di trasporto, a causa delle normative contro l’inquinamento.

Nel corso di due mesi, il jet di Zuckerberg ha fatto 28 viaggi, consumando almeno 158,448 dollari di carburante e emettendo più di 253 tonnellate di carbonio​​. Per mettere queste cifre in prospettiva, l’americano medio ha un’impronta di carbonio annuale di 16 tonnellate. I voli brevi di Zuckerberg, quindi, producono un impatto ambientale sproporzionato.

Questo tipo di comportamento dimostra chiaramente come le élite capitaliste si sentano al di sopra delle regole che impongono al resto di noi. Usano la giustificazione della sicurezza personale per giustificare le proprie scelte egoistiche​​, ma non dovremmo permettere che queste scuse mascherino la verità: i ricchi e potenti si considerano al di sopra delle norme che impongono sacrifici alle persone comuni

È tempo di richiedere che le persone che detengono l’1% della ricchezza globale e del potere nel mondo facciano la smettano con la loro ipocrisia sui problemi ambientali, imponendo a noi i sacrifici per mantenere i loro privilegi