from Partito Comunista https://ift.tt/Ims64nz

URSULA VON DER LEYEN AMICA DELLE LOBBY

FARMACEUTICHE E DELLE ARMI

La Presidentessa della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha appena annunciato che si ritiene molto soddisfatta dell’accordo politico raggiunto nella serata del 27 giugno sull’ EDIRPA (European defence industry reinforcement through common procurement act) soprattutto riguardo alla gestione degli appalti e delle forniture di armi “per la difesa dell’Europa”.

Proprio come per l’acquisto dei vaccini in quantità molto superiori alla necessità della popolazione europea solo per far gonfiare i prezzi e aumentare i profitti delle multinazionali del farmaco, adesso Ursula von der Leyen vuole fare la stessa operazione con le industrie di armi facendo sì che gli Stati siano obbligati a spendere sempre di più per le forniture di armi, e proprio come per i vaccini, tutto ciò ricadrà sulla pelle e sulle tasche dei cittadini.

L’ obiettivo della Presidentessa è quindi quello di continuare a favorire alcune aziende a scapito di altre e di avere favori in cambio disinteressandosi completamente del benessere e delle economie degli Stati membri dell’UE, confermando che l’UE è solamente una gabbia che ha impoverito e distrutto tutti coloro che ne fanno parte.

Nel caso di EDIRPA l’aggravante è che la signora Von der Leyen dice pubblicamente nel suo tweet che tutte le armi che verranno acquistate andranno direttamente al regime di Zelenskij per continuare la guerra.

VOGLIONO LA TERZA GUERRA MONDIALE.

FERMIAMOLI!!!