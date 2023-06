from Partito Comunista https://ift.tt/fBij4dI

MONTI UOMO DEI GRANDI MONOPOLI INTERNAZIONALI, DELLE BANCHE E DELLA FINANZA, CONTRO IL POPOLO E CHI LAVORA

Mario Monti, l’uomo che ha portato nel baratro il nostro Paese, quello che ha fatto approvare (con il benestare del PD e di quasi tutto il parlamento) i decreti lacrime e sangue, quello che ha fatto dei diktat imposti dall’UE la propria agenda di governo, ha parlato del ruolo internazionale dell’Italia in questo periodo, intervistato dalla conduttrice di Omnibus, il senatore a vita Monti dice la sua sull’aumento dei tassi d’interesse da parte della BCE: “Da un lato, la Francia chiede tassi d’interesse più bassi per tutelare famiglie ed imprese, dall’altro la Germania invoca tassi alti per timore dell’inflazione… Se anche l’Italia si mettesse a dire la propria, creerebbe confusione a Francoforte. Lasciamo lavorare la BCE in tranquillità, vedrete che tutto andrà bene”.

Il governo Monti è stato quello che ha distrutto quel poco di sovranità politica che ancora il nostro Paese aveva, imposto come premier dalla stessa UE e dall’allora Presidente della BCE Mario Draghi, Monti continua ad essere un senatore della nostra Repubblica e continua ad influenzare le scelte che il nostro Stato prende. L’Italia è diventata ininfluente in Europa e nello scacchiere internazionale e lo dobbiamo a persone come Monti.

BASTA AUMENTI DEL TASSO DI INTERESSE.

BASTA UE, BCE E EURO.