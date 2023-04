from Partito Comunista https://ift.tt/9QzH7Y6

ZELENSKIJ VUOLE UN MILIARDO DI DOLLARI

I vaneggiamenti del presidente ucraino Zelenskij si fanno sempre più pressanti arrivando a chiedere un miliardo di dollari per poter continuare la guerra.

In una lettera inviata dal consigliere di Zelensky, Oleg Ustenko al CEO di Shell Wael Sawan, si legge che Shell avrebbe il dovere morale di dare all’Ucraina il ricavato della vendita delle sue partecipazioni in Russia in quanto “denaro sporco di sangue”.

In un’intervista a POLITICO il mese scorso, il ministro dell’Energia ucraino German Galushchenko ha esortato le principali compagnie energetiche a donare le entrate in eccesso al suo Paese: “Molte compagnie energetiche ottengono enormi profitti a causa della guerra”, ha detto. “Penso che sarebbe giusto condividere questi soldi con l’Ucraina.

Questa idea ovviamente sta ricevendo un certo sostegno dai Paesi dell’UE.

I governanti ucraini vivono nella bambagia mentre stanno sacrificando il popolo ucraino in una guerra fratricida per gli interessi degli Stati Uniti, fino a che loro vorranno nell’oro, la guerra non finirà.

Bisogna obbligarli ad accettare la pace.