USA E ISRAELE FACCIA PULITA MA MANI SPORCHE DI SANGUE INNOCENTE

La propaganda di USA e Israele si infiltra in ogni ambito, persino in quelli sembra non ci possa essere nessun nesso con le politiche di guerra che portano avanti.

Così si scopre che l’ambasciata d’Israele in Italia e il Consolato degli Stati Uniti a Firenze patrocinano il Lucca Comics mettendo in imbarazzo molti artisti che avevano confermato la loro presenza e sopratutto le centinaia di migliaia di partecipanti all’evento.

Artisti come Zero Calcare hanno già disdetto la loro partecipazione al Lucca Comics proprio a causa del logo di Israele presente nella grafica ufficiale dichiarando all’interno del suo lungo comunicato che : “Purtroppo il patrocinio dell’ambasciata israeliana su Lucca Comics per me rappresenta un problema” .

Gaza al momento conta già più di 7000 vittime civili, tra cui la maggior parte sono donne e bambini(2000), mentre nei nostri programmi personaggi filo sionisti si permettono anche di dire che “Gaza deve essere distrutta” e i nostri politici si astengono alla risoluzione per la Pace in Palestina, il logo di Israele sulla locandina del Lucca Comics è la conseguenza della manipolazione che USA e Israele stanno portando avanti nel nostro Paese.

Alla loro vergogna non c’è limite!

BOICOTTA LUCCA COMICS