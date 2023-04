from Partito Comunista https://ift.tt/BhEJ7rU

UN MONDO MULTIPOLARE PUO’ ESISTERE

Un mondo che non sia sotto il predominio e l’arroganza degli USA è possibile e sempre più Paesi si stanno finalmente accorgendo di questo e si stanno allontanando dal giogo statunitense per far si che un mondo multipolare avanzi e si concretizzi.

Le dichiarazioni del Segretario del Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen dimostrano quanto siano in crisi gli USA dopo che hanno imposto le sanzioni alla Russia e come molti dei Paesi si siano rifiutati di attuarle: “Quando usiamo sanzioni finanziarie legate al ruolo del dollaro, c’è il rischio che nel tempo possa minare l’egemonia del dollaro” detto Yellen alla CNN.

“Certo, crea un desiderio da parte della Cina, della Russia, dell’Iran di trovare un’alternativa”.

Yellen ha osservato che le sanzioni sono uno “strumento estremamente importante”, tanto più quando vengono utilizzate dagli Stati Uniti e dai suoi alleati come “una coalizione di partner che agiscono insieme per imporre queste sanzioni”.

Le dichiarazioni di Brasile, Iran, Cina, India e Russia creano tutti i presupposti per far si che nei prossimi anni l’egemonia americana sia messa da parte e che si possa avviare un vero processo verso un mondo multipolare.

NOI DOBBIAMO FARNE PARTE, NON POSSIAMO STARE DAL LATO SBAGLIATO DELLA STORIA, PER FARE QUESTO BISOGNA RIBALTARE IL SISTEMA.