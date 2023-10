da Partito Comunista https://ift.tt/fRFlpEc

TRA POCO NON POTREMO FARE PIÙ LA SPESA

Con dei rincari con punte del 42% ogni giorno diventa sempre più difficile non solo pagare le bollette, non solo acquistare carburante per la propria auto, ma fare la spesa per i beni alimentari di prima necessità sta diventando sempre più difficile.

Non stiamo parlando di prodotti pregiati, ma di olio e zucchero, riso, frutta o verdura.

Come siamo arrivati a questo punto?

Un Paese succube dell’Unione Europea e delle multinazionali, delle banche e della finanza, che ha dovuto chinare la testa ai sui diktat su politiche economiche, agricole ed industriali. ��Una classe politica nazionale che ha svenduto il proprio popolo a favore le multinazionali e regalando il proprio tessuto produttivo, senza programmazione economica e industriale.

Per finire, una guerra in cui siamo stati trascinati per i giochi di potere dell’imperialismo degli Stati Uniti con la NATO, con rincari immediati sul costo dell’energia e miliardi spesi in armi piuttosto che investimenti per il sostegno e lo sviluppo del popolo del nostro Paese.