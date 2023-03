from Partito Comunista https://ift.tt/IQsRJdx

STELLANTIS CONTINUA A LICENZIARE

La crisi non la pagano mai i padroni delle grandi aziende ma sempre e solo i lavoratori.

Dall’inizio della pandemia fino ad oggi le grandi multinazionali non solo non hanno risentito della crisi dovuta prima alla pandemia e successivamente dalla crisi generata dalla guerra, ma hanno guadagnato sempre di più aumentando a dismisura i loro profitti, sulle spalle dei lavoratori e delle piccole attività che sono state spazzate via, nel frattempo però continuano comunque a licenziare.

Stellantis (ex Fiat) licenzierà altri 2000 lavoratori pari a circa 4,4% su un’occupazione totale in Italia di circa 47mila addetti, e sarà operativa fino al 31 dicembre 2023, e riguarda soprattutto figure che operano negli Enti centrali di Mirafiori e nel settore commerciale, fuori Torino.

Si tratta per Stellantis del terzo accordo chiuso con i sindacati per ridurre il personale per un totale per un massimo di 7mila persone, al netto delle future stabilizzazioni.

l’ex FIAT continua per la strada della riduzione dell’occupazione senza prospettive future, facendo pagare la crisi totalmente ai lavoratori.

L’unica soluzione per l’ex azienda FIAT è la nazionalizzazione, anche perché l’abbiamo già pagata con le sovvenzioni dagli albori della Repubblica.

Solo con la nazionalizzazione possiamo preservare posti di lavoro, anzi crearne di nuovi e metterla sotto il controllo dei lavoratori e messa al servizio del popolo.