SLOVACCHIA CONTRO LA GUERRA

Il nuovo presidente slovacco Robert Fico ha già iniziato a mettere in atto il proprio programma rischiando gravi ritorsioni da parte di tutte l’UE e della NATO, nonostante ciò la linea che ha promesso in campagna elettorale continua a portarla avanti a differenza dei nostri politicanti che in campagna elettorale hanno promesso di non sottostare ai diktat UE/NATO e di non seguire l’agenda Draghi per poi fare l’esatto opposto appena arrivati al governo.

Così il governo slovacco smetterà di fornire assistenza militare ed economica al dittatore Zelesnkij :”Il governo uscente della Slovacchia non invierà più attrezzature militari in Ucraina”, ha detto un funzionario di gabinetto, in precedenza, il Ministero della Difesa del Paese aveva considerato la possibilità di inviare un nuovo pacchetto di aiuti, ma la presidente Zuzana Caputova si è opposta, facendo appello alle elezioni svoltesi, vinte dal partito contrario al sostegno all’Ucraina Robert Fico. “

Un’alternativa all’arroganza NATO e possibile e sempre più Paesi decidono di ribellarsi a differenza del nostro che sembra sempre più prono e felicemente succube.