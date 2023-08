da Partito Comunista https://ift.tt/uDazoTj

SE NON TI ADEGUI AL MERCATO LIBERO

VIENI VENDUTO

Entro il 10 gennaio del prossimo anno tutto il mercato energetico dovrà essere messo sul libero mercato, ciò significa che il barlume di servizio pubblico che era rimasto nel nostro Paese riguardo l’energia elettrica sparirà definitivamente e che le aziende private saranno finalmente libere di applicare il prezzo che vogliono ai cittadini per incrementare i propri guadagni.

Da gennaio ARERA metterà all’asta 4 milioni di forniture elettriche che non hanno ancora optato per il mercato libero così da aprile 2024, tali utenti saranno ceduti a chi vincerà la gara.

Siccome il governo non prevede e non ha provveduto a nessuna proroga per tutelare i cittadini che saranno venduti al miglior offerente, nove milioni di italiani, pari al 30% delle utenze, non sono ancora passati al mercato libero verranno automaticamente ceduti a chi vincerà la gara e saranno costretti a sottostare al loro prezzo.

Il Servizio Energetico deve tornare ad essere pubblico, non è pensabile che un settore chiave come quello elettrico sia in mano a privati che pensano solamente al loro guadagno personale a scapito del servizio che dovrebbero erogare al cittadino, soprattutto in questi tempi dove vengono spinte sempre di più le fantomatiche “politiche green” incentrate tutte sull’elettrico, le Multinazionali che operano nel nostro Paese potranno ricattare il governo di turno e tutti i cittadini e svuotare le tasche di tutta la popolazione.