PRIMA SNOWDEN ADESSO TEIXEIRA

GLI USA SONO AL DISASTRO INFORMATICO

Jack Teixeiraè ll’origine della fuga dei file del Pentagono che comprendono dettagli sullo spionaggio Usa sugli alleati così come stime sull’andamento del conflitto in Ucraina.

La talpa che ha svelato tutti i segreti degli USA sulla guerra in Ucraina e i loro veri interessi lavora come specialista informatico per la Guardia nazionale dell’aeronautica americana ed è stato arrestato giovedì pomeriggio in Massachusetts. E’ stato preso a casa sua, costretto a consegnarsi con le mani sulla nuca e sotto il tiro delle armi degli agenti federali armati e venerdì sarà chiamato in giudizio presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Boston

Teixeira era il leader della chat di gamer e ha diffuso sui social media circa 100 documenti riservati, usando non segreti canali del dark web ma semplicemente una piattaforma di commenti chiamata Discord, da cui sono passati su piattaforme più note come Telegram e Twitter. dai qdocumenti oltre a quelli riguardanti ll conflitto russo-ucraino si deduce che gli Usa abbiano spiato funzionari non solo russi, ma anche alleati come Sud Corea, Israele e lo stesso segretario generale dell’Onu Antonio Guterres.

10 anni dopo Snowden, l’intelligence USA si conferma un discreto disastro.