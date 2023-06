from Partito Comunista https://ift.tt/B7jOc84

PD VUOLE ENTRARE IN GUERRA

La nuova Segretaria del PD Elly Schlein vorrebbe che il nostro Paese entrasse definitivamente in guerra a fianco del regime di Zelenskij, dichiarando: “pieno supporto a Kiev anche con aiuti militari” le parole della Segretaria sono state condivise da tutto il partito dimostrando che il PD ha le stesse politiche estere del Governo guidato da Giorgia Meloni.

La Segretaria del “cambiamento” durante la relazione introduttiva alla direzione al Nazareno che è stata approvata in tutto e per tutto dal PD, ha anche rincarato dicendo: «È ora il momento di mobilitare tutto il partito sulla nostra agenda per l’Italia e per l’Europa. Ho ricevuto un mandato chiaro, ricostruire una identità chiara del partito, che ci renda riconoscibili. Se si tenta di rappresentare tutto e il contrario di tutto si rischia di non rappresentare nessuno e lasciare spazi agli altri» .

La linea del PD rimane molto chiara e ben distante dall’essere minimamente di sinistra, la nuova segretaria ha abbandonato sin da subito la “famosa svolta a sinistra” del PD portando avanti una linea uguale, se non peggiore, dei suoi predecessori: Entrata in guerra a fianco dei neo-n4zisti ucraini, disprezzo per i lavoratori e tutto il popolo, piena sudditanza a UE, USA e NATO.

La nuova linea del PD è identica all’agenda Draghi, cioè la stessa linea che il governo di destra della Meloni sta portando avanti, a dimostrazione che sono solamente due facce della stessa medaglia.

IL PD SCHERZA COL FUOCO NON SI RENDONO CONTO CHE CI STANNO SPINGENDO VERSO LA TERZA GUERRA MONDIALE NUCLEARE.

– STOP INVIO ARMI SUBITO