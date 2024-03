da Partito Comunista https://ift.tt/JohSMUv

PATENTE A CREDITI PER LE IMPRESE: LA VITA DI UN LAVORATORE VALE 20 CREDITI!

A partire dal 1° ottobre 2024, sarà obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili possedere una patente a punti. Questa disposizione è contenuta in una bozza del decreto legge relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Come per la patente di guida, per ogni infrazione l’impresa viene sanzionata con una decurtazione dei punti ed è qui che scopriamo l’incredibile:

LA VITA DI UN LAVORATORE VALE 20 CREDITI!

In un paese dove le morti sul lavoro sono all’ordine del giorno, invece di inasprire le pene e fare controlli seri in tutte le aziende e cantieri, si gioca a dare valore alla vita di un lavoratore.

Avreste mai pensato di arrivare a vivere in mondo in cui la vostra vita o quella dei vostri figli, amici o parenti viene valutata in CREDITI?

SOCIALISMO O BARBARIE!