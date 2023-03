from Partito Comunista https://ift.tt/y45tbmg

PASSERELLA FINTA ANTIFASCISTA

Il Partito Democratico col suo neo segretario globalista, pro nazisti ucraini, Elly SCHLEIN.

Sfilerà insieme agli altri leader della sinistra a Firenze, nella cosiddetta manifestazione nazionale antifascista.

La strumentalizzazione di quello che è successo a Firenze qualche settimana fa, tra studenti di destra e di sinistra è qualcosa di raccapricciante.

Così sabato scenderà in piazza in nome di un antifascismo finto, di facciata, sarà sostenuti da sindacati, associazionismo etc. per la solita finta contrapposizione centrosinistra, centrodestra tanto comoda alle classi dominanti e utile sotto elezioni.

Ci dispiace per quanti scenderanno in buona fede, ma speriamo che questo messaggio arrivi anche a loro, scendere in piazza vuol dire legittimarli e dargli ancora più visibilità di quanta già non ne abbiano.

Sabato 4 Marzo a Firenze, non ci presteremo a questo squallido teatrino. Di chi da un lato si dichiara antifascista e dall’altro manda le armi ai nazisti ucraini.

ANTIFASCISMO È FERMARE LA GUERRA IMPERIALISTA

NO NATO – NO SANZIONI – NO ARMI

SI PACE – SI LAVORO – SI SOVRANITÀ POPOLARE