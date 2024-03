da Partito Comunista https://ift.tt/2hHisNk

Ogni 5 Marzo è sempre un giorno particolare, nel 1953 e nel 2013 ci hanno abbandonato due giganti della storia Iosef Stalin e Hugo Chavez.

Senza metterci ad analizzare in modo scientifico le loro azioni, ci limitiamo ad un pensiero.

“Per me è difficile immaginare quale può essere la “libertà personale” di un disoccupato che ha fame e non trova lavoro. La libertà effettiva si ha soltanto là dove è abolito lo sfruttamento, dove non c’è oppressione di una persona da parte di un’altra, dove non c’è disoccupazione e accattonaggio, dove l’uomo non trema al pensiero che domani potrà perdere il lavoro, l’abitazione, il pane. Soltanto in tale società è possibile una libertà personale, e qualsiasi altra libertà, effettiva e non fittizia.”

(Stalin)