Oggi rendiamo omaggio a Karl Marx

Il 5 maggio 1818, a Treviri in Germania, nasceva Karl Marx. Le sue opere oggi sono sempre attualissime e rimangono un faro nell’oscurità in cui viviamo oggi.

Le sue opere hanno cambiato il modo di pensare ed analizzare la società, il suo pensiero ha dato scientificità al rivoluzionamento della società in cui viviamo da parte di chi ne produce la ricchezza: i lavoratori.

“Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti; cioè, la classe che è la potenza materiale dominante della società è in pari tempo la sua potenza spirituale dominante. La classe che dispone dei mezzi della produzione materiale dispone con ciò, in pari tempo, dei mezzi della produzione intellettuale, cosicché ad essa in complesso sono assoggettate le idee di coloro ai quali mancano i mezzi della produzione intellettuale. Le idee dominanti non sono altro che l’espressione ideale dei rapporti materiali dominanti, sono i rapporti materiali dominanti presi come idee: sono dunque l’espressione dei rapporti che appunto fanno di una classe la classe dominante, e dunque sono le idee del suo dominio”