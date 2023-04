from Partito Comunista https://ift.tt/XmSxVjc

Oggi il Partito Comunista ha celebrato la giornata del 25 Aprile, non passivamente, ma raccogliendo le FIRME per il REFERENDUM RIPUDIA LA GUERRA promosso dal Professor Pennetta e ricordando che i partigiani, per la maggioranza comunisti, non sono morti e non hanno lottato per questa Italia. Soprattutto non sono morti per aver poi infangata la memoria a causa di partiti che si sono venduti l’anima accostando questa data e il ricordo di quelle gesta a NATO e Bandiere naziste.

Dobbiamo tornare nuovamente a liberare il Paese da chi l’ha occupato, una banda di criminali che sostiene una sporca guerra e nel frattempo smantella il lavoro, la sanità, l’istruzione e i trasporti pur di finanziarla e di restare chini ai padroni del mondo: Multinazionali, NATO, USA ,banche e finanza che governano l’Unione Europea e tutti i Paesi Capitalisti.

PERCHÉ ANTIFASCISMO È ANTICAPITALISMO