da Partito Comunista https://ift.tt/9Z0fHq5

L’OCCIDENTE SI PREPARA A FARE LA GUERRA IN AFRICA

L’occidente si prepara a dichiarare guerra al Niger per ristabilire la finta democrazia che da sempre esportano, riportando il Paese africano ad essere una loro colonia.

Secondo fonti libiche, le truppe francesi e americane stanno conducendo una mobilitazione su larga scala presso la base aerea di Al-Wig nel sud della Libia, vicino al confine con il Ciad e il Niger.

Secondo tali fonti, la Francia intende utilizzare la base libica per invadere il Niger attraverso i suoi territori settentrionali parallelamente all’intervento delle forze della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) che si sono riuniti il 16 e 17 agosto ad Accra (Ghana) per organizzare un contingente militare congiunto in vista di prossimo intervento armato.

Il generale Abdourahmane Tchiani, leader della giunta militare del Niger, che governa il Paese dopo che il governo fantoccio filo occidentale è stato deposto, ha dichiarato: “L’ECOWAS si sta preparando ad attaccare il Niger creando un esercito di occupazione in collaborazione con un esercito straniero”, ha dichiarato. Ha anche indicato che nessuno in Niger vuole una guerra. “Ma se dovesse essere lanciata un’aggressione”, le “forze di difesa” del Paese “non saranno intimidite”, sostenute da Burkina Faso, Mali e Guinea”. Oltretutto Burkina Faso e Mali hanno già mandato alcuni caccia in Niger.

L’Occidente con la Francia e USA in testa stanno perdendo le loro colonie economiche con il rischio di non poter più sfruttare quei territori e i loro popoli e si stanno preparando all’ennesima guerra per non far avvicinare il continente Africano alla propria vera indipendenza e al più prospero, equo e giusto mondo multipolare.