da Partito Comunista https://ift.tt/5eL19jo

LICENZIATO PER IL SUO SUPPORTO ALLA PALESTINA

In occidente ormai è negata anche la libertà di pensiero, la propaganda filo NATO è arrivata fino a licenziare chiunque dica o scriva qualcosa di diverso dall’incondizionato supporto all’occupante sionista, questo è quello che è successo a un calciatore del Mainz dopo aver pubblicato un post in supporto alla causa palestinese ennesimo atto venuto alla ribalta dopo l’arresto di due sindacalisti francesi della CGT, arrestati perché accusati di “apologia del terrorismo” e “incitamento all’odio per un comunicato di sostegno alla Palestina.

Il calciatore olandese di origine marocchina El Ghazi aveva postato un post con scritto: “Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera” questo è stato interpretato come un attacco contro l’occupante sionista dalla sua squadra che lo ha prima sospeso e poi licenziato con effetto immediato, inoltre la procura di Coblenza ha aperto un’indagine per “incitamento all’odio attraverso la diffusione di contenuti” sui social.

In occidente se non si è a favore dell’occupante sionista si rischia persino di venire incriminati, tutto ciò che differisce dalla propaganda filo NATO deve essere soppressa e repressa immediatamente .

I nostri governi continuano a riempirsi la bocca di parole come “democrazia” quando in realtà siamo a tutti gli effetti in una vera e propria dittatura che impedisce anche la libertà di pensiero.