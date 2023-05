from Partito Comunista https://ift.tt/JX3K7sE

LE CONTINUE PRETESE DI ZELENSKIJ

Il presidente Zelenskij aumenta di giorno in giorno le sue pretese di armi e denaro nei confronti dell’UE come se gli fossero dovute e forse lo sono visto che Zelenskij lo ha messo l’occidente a provocare la Russia per conto nostro.

Durante un incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente ucraino ha sottolineato oggi la necessità di ricevere più rapidamente proiettili di artiglieria dall’Unione Europea per poter continuare questa guerra dimostrando di non voler neanche prendere in considerazione le proposte di pace portate avanti sia dalla Cina e dalla maggioranza dei popoli del mondo.

Al tempo stesso il segretario della NATO (Stoltemberg, nomen omen) continua ad alimentare la tensione spingendo per far entrare l’Ucraina nella NATO il più velocemente possibile dichiarando: Tutti i membri della NATO concordano sul fatto che l’Ucraina diventerà membro di quest’alleanza. Il compito urgente ora è garantire la vittoria dell’Ucraina, perché se Kiev non vince, non ci sarà nulla da discutere”.

Tutta l’Europa si trova quindi a dover supportare il regime di Kiev con ogni mezzo, impoverendo così la propria popolazione, solamente perché lo ha deciso la NATO e gli USA.