LA PEDOFILIA SI CONDANNA E BASTA

Il Dalai Lama è un personaggio osannato da tutto l’occidente e sempre mostrato come leader saggio e di bontà infinita.

Adesso però i media occidentali dovranno anche cercare di difendere gli atti di pedofilia compiuti nei confronti di un bambino che dopo averlo baciato sulle labbra gli chiede: Succhiami la lingua.

Quello che però non viene mai detto è che il Dalai Lama è a capo di un sistema di governo feudale e oppressivo in cui è presente lo schiavismo. Con la liberazione del Tibet da parte della Cina tutto ciò è cambiato, il popolo è libero dalla servitù della gleba. Per il Dalai Lama non è cambiata la visione e il suo intento di riportare la regione cinese ad essere uno stato medioevale.

Questo dovrebbe essere il simbolo della pace, della saggezza e della moralità che in occidente hanno tentato per anni di farci passare per tale, la verità è venuta fuori e ha dimostrato, finalmente, che oltre ad essere uno schiavista è anche pedofilo.