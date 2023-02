from Partito Comunista https://ift.tt/sO1v0qG

LA NATO HA FATTO SALTARE IL GASDOTTO NORDSTREAM

I nostri media e sopratutto i nostri governanti hanno ripetuto per mesi che gli esplosivi sotto i gasdotti NordStream e NordStream2 sono stati posizionati e fatti esplodere dagli stessi russi. La verità che adesso è ufficialmente venuta a galla però è totalmente diversa da ciò che hanno tentato di farci credere.

A Sabotare i due gasdotti infatti sono stati gli USA, danneggiando così l’intera Europa per l’approvvigionamento di gas e spingendo i governi a dover comprare il gas statunitense a prezzi molto più alti.

A confermare la realtà dei fatti è Seymour Hersh, un giornalista investigativo statunitense che ha vinto il Premio Pulitzer nel 1970 per il suo reportage sul massacro di Songmi durante la guerra del Vietnam ed è stato anche il primo a raccontare il brutale trattamento dei prigionieri iracheni da parte dell’esercito USA nella prigione di Abu Ghraib.

Secondo lo scrittore, gli esplosivi sotto i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 sono stati piazzati da sommozzatori statunitensi durante una presunta esercitazione della NATO e attivati dai norvegesi.

“L’estate scorsa, i sommozzatori della Marina, sotto la copertura di un’esercitazione NATO nota come Baltops 22, hanno piazzato degli ordigni esplosivi ad attivazione remota che tre mesi dopo hanno distrutto tre dei quattro gasdotti di Nord Stream”.

Hersh sostiene inoltre che Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del leader statunitense, è stato coinvolto nella preparazione del piano di sabotaggio.

Con l’acuirsi delle tensioni tra Ucraina e Mosca, l’amministrazione Biden si è concentrata anche su Nord Stream. “Finché l’Europa continuerà a dipendere dai gasdotti per l’approvvigionamento di gas naturale a basso costo, Washington temeva che Paesi come la Germania sarebbero stati riluttanti a fornire all’Ucraina il denaro e le armi necessarie per sconfiggere la Russia”, ha scritto il giornalista, sottolineando che “è stato in quel momento di incertezza che Biden ha autorizzato (il consigliere per la sicurezza nazionale) Jake Sullivan a convocare un gruppo inter-agenzie per elaborare un piano”.

I governi europei e tutti i media hanno coperto per mesi gli USA sulla verità sul sabotaggio dei gasdotti omettendo la verità contro i loro stessi interessi facendo ricadere le conseguenze direttamente sulle tasche dei loro popoli